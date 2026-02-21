Ylli argjentinas i Benfikës deklaroi në kërkimfaljen e tij ndaj UEFA-s se bëri një sulm homofobik ndaj yllit brazilian të Real Madridit dhe jo racist siç duket.
Në kërkimfaljen e tij ndaj UEFA-s, Gianluca Prestiani pranoi përdorimin e gjuhës abuzive kundër Vinicius, por pretendoi se ai përdori “vetëm” një shprehje homofobike dhe jo raciste ndaj brazilianit.
Pavarësisht përpjekjes së tij për të dalluar natyrën e këtij sulmi, Neni 14 i rregullores disiplinore të UEFA-s parashikon që korniza për ndëshkimin për sulmet raciste dhe homofobike është pothuajse e njëjtë.
Konkretisht, rregulloret përcaktojnë që çdo person që fyen dinjitetin njerëzor të një tjetri bazuar në racë, ngjyrë, fe, origjinë, gjini ose orientim seksual ndëshkohet me një pezullim prej të paktën dhjetë ndeshjesh ose sanksione të tjera të ngjashme.
Kështu, sulmuesi i Benfikës përballet me një dënim jashtëzakonisht të rëndë, pavarësisht nga lloji i sulmit që ka bërë.
Kujtojmë se incidenti ndodhi gjatë ndeshjes së Real Madridit kundër ekipit të Mourinhos për Ligën e Kampionëve, e cila u ndërpre për rreth 10 minuta në pjesën e dytë.
Tensioni filloi në minutën e 50-të, menjëherë pasi Vini shënoi golin e vetëm të ndeshjes. Pas festimit të tij dhe një përballjeje të nxehtë me lojtarët e ekipit portugez, braziliani iu drejtua gjyqtarit Letexier, duke e treguar Prestianin si fajtorin për sulmin racist që mori, diçka që u konfirmua edhe nga shokët e tij të ekipit.
