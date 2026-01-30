Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, ka deklaruar se Shqipëria do të përfaqësohet me dinjitet në Lojërat Olimpike Dimërore Milano–Cortina. Kreu i shtetit theksoi se pjesëmarrja e sportistëve shqiptarë në këtë ngjarje madhore ndërkombëtare është dëshmi e progresit dhe ambicies së vendit në arenën sportive.
Begaj tha se suksesi matet me përkushtimin, profesionalizmin dhe pasionin e sportistëve, duke shtuar se ata janë shembull frymëzimi për të rinjtë shqiptarë dhe dëshmi se ëndrrat nuk kanë kufij.
“Ju do të përfaqësoni vendin tuaj, do të mbani ambicien e Shqipërisë, ku deri dje ishim vizitorë të largët. Tani renditemi me dinjitet në vende që kanë rekorde në lojërat dimërore dhe duhet të na bëjnë krenarë. Nuk matet me kilometra katrorë të pistave të skive, por matet me madhësinë e zemrës së atyre sportistëve.
Ju jeni katërshja që keni thyer traditën e pjesëmarrjes në organizime të cilat për ne më parë nuk imagjinoheshin.
Shqipëria renditet krah vendeve me traditë ndërvjeçare sepse ju besuat te stërvitja, profesionalizmi dhe te pasioni juaj. Ju jeni dëshmia se ëndrrat e të rinjve nuk kanë kufij.”
Leave a Reply