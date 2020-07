Nga Artur Ajazi

Doli ajo që pritej, po ndodh ajo që është deklaruar dhe parashikuar edhe brënda rretheve të ngushta në ish-opozitën e përbashkuar. Lulzim Basha po mbush listat e veta me njerës sa të paaftë, sa të përgojuar, aq edhe të padëshiruar nga baza e partisë.

Pergatitja apo më mirë mbushja e listave me emra të përfolur për afera korruptive, apo lidhje të dyshimta me ish-Sigurimin e Shtetit, mbushja e listave vrap e vrap, sikur zgjedhjet do të zhvillohen në shtator, jo 10 muaj më vonë, po tregojnë grushtin vdekjeprurës që Lulzim Basha po i jep sërish Partisë së Tij Demokratike. Propozimet nga baza e partisë tij, pothuajse kanë qenë zero, dhe në raste të veçanta të ujdisura me afera të pista, ose me urdhër nga “Agai”.

Loja e Lulzim Bashës me “hapjen e partisë, afrimin e emrave të rinj të, por dhe të pakomprumentueshëm”, apo dhe ftesa që ai ka nisur ti bëjë pensionistëve të krimbur në para, për tu “rikthyer në parti”, është loja më e poshtër që ai, dhe shpura e tij po bëjnë me PD dhe bazën e mbetur. Lulzim Basha e ka keqpërdorur dhe ka abuzuar gjithmonë me bazën e partisë tij, të cilën pasi e ka zhgënjyer dhe mashtruar me dhjetra herë, pasi e ka detyruar të votojnë emrin e tij si “kryetar” në dy palë zgjedhje farsë, po luan “poker” tanimë me listat.

Po futen në lista emrat më të urryer dhe më të përfolur në çdo qytet nga baza e mbetur e Partisë Demokratike, po futen në lista me detyrim dhe urdhër nga zoti Basha, emra të përgojuar dhe denoncuar të periudhës kur partia e tij kishte pushtetin, dhe më skandaloze mbetet fakti se, po futen në lista emra të panjohur, të pashkolluar, me zero kontribute në atë parti.

Lulzim Basha po luan bllofin me listat, po luan edhe me bazën e partisë tij, pasi deri sot në asnjë degë të PD në rrethe, në asnjë seksion të tyre, nuk është zhvilluar qoftë edhe një mbledhje e vetme, nga ku të mblidhen militantët dhe anëtarësia, dhe të propozojnë emrat e rinj.

Prej 1 muaji baza e mbetur e PD në rrethe, po shqyen sytë dhe veshët, tek mëson se si mbushen listat e kryetarit Basha, me emrat e xhaketave të vjetra, emra miqsh, farefisi, apo dhe emra të atyre që kryetari, i ka përdorur dhe do ti përdorë edhe pas zgjedhjeve, për të paguar mitingashët. Pothuajse në gjithë degët e Partisë Demokratike në rrethe, strukturat janë inekzistente, dhe në raste të veçanta, drejtojnë dy kryetarë, dy nënkryetarë, të cilët kanë klanet e tyre, “propozuesit” e

tyre, dhe votuesit e tyre. Loja e Lulzimit me bazën dhe listat, do ti vërë vulën e turpit edhe zgjedhjeve të 2021, dhe natyrisht do të jetë shkak për tu justifikuar nesër para ndjekësve të tij gjithnjë e më të paktë se, “fajin nuk e kisha unë, por propozimet që erdhën nga ju”.

Të paktën kësaj here duhej të ishe treguar i sinqertë dhe korrekt me bazën e PD zoti Basha, dhe duhej tu kishe lënë hapësirën e duhur propozimeve dhe jo imponimeve. Në zyrën e zotit Basha, prej ditësh vazhdojnë të mbërrijnë telefonata dhe sms, letra dhe peticione nga baza e asaj partie në rrethe, nga ku kërkohen sqarime, “mbi të vërtetën e mbushjes së listave me emra njerësish të paaftë, të akuzuar, dhe denoncuar për abuzime dhe afera të tjera, kur PD kishte pushtetin”.

Baza e irrituar e PD (ose më mirë ajo ç’ka mbetur nga baza e saj) po kërkon nga zoti Basha, “arsyet, kriteret, dhe shkaqet e kësaj loje me listat”, madje duke kërkuar nga ai anullimin e çdo liste emërore, dhe nisjen e një procesi të lirë dhe jo imponues , për të propozuar njerësit e duhur për deputetë, dhe jo elementë të konsumuar në opinionin publik.