Ashtu si sigurimi shtetëror shqiptar kishte agjentët të dyfishtë kishte edhe Jugosllavia. Ibrahim Abazi është një nga kundërzbuluesit e qytetit të Kukësit që shërbeu në funksione të ndryshme për më shumë se 30 vite.Gjatë kohës që kryente funksionin e kundërzbuluesit në zonën Bicaj të Kukësit, Abazi takohej me një agjent me lidhje të arratisurish që luante rolin si agjent ti dyfishtë. Referuar të dhënave që bëhen publike nga ish-drejtuesi i strukturës Bujar Hoxha, agjenti në fjalë informonte kundërzbulimin për veprimtari jo specifike. Nga ana tjetër takohej me bandën diversioniste që vinte nga Jugosllavia.