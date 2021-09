Kryeministri Edi Rama foli në Open në Top Channel mbrëmjen e sotme edhe për shpalljen non-grata të Sali Berishës nga Departamenti Amerikan i Shtetit.

I pyetur nga moderatorja se a loboi përmes George Soros për të shpallur non-grata Sali Berishën, Rama tha se SHBA nuk funksionon në këtë mënyrë se përndryshe do ishte njësoj me të tjerët.

“Për shkak të detyrës di shumë gjëra, por s’mund të flas. S’kam asnjë koment për shpalljen e tij non-grata, se ajo është e qartë, se çdo koment e politizon, dhe kjo nuk është politikë e brendshme.

Sikur SHBA, DASH të funksiononin me lobime, imagjinoni sa diktatorë do kishin blerë Amerikën me diamante e me flori. S’ka kush fuqi në këtë Tokë që t’i blejë.

Lobimi atje, se unë e kam parë ça është, është ca fotografi me kongresmenë e senatorë, që ca prej tyre nuk e dinë fare kush është Shqipëria. Ndonjë artikull aty këtu, nga ato që paguhen, por lobim nuk bëhet dot. Po funksionon SHBA-ja kështu do ishte si ne, asnjë koalicion amerikanësh e pasanikësh ku do që të jenë nuk bëhet,” tha Rama.