Nga Luan Rama
Asgjë e papritur. Asgjë ndryshe prej nga sa ishte kumtuar më parë. Këshilli i Bashkisë së Tiranës e ka votuar propozimin për shkarkimin e Erion Veliajt nga detyra e Kryetarit të Bashkisë.
Në shkelje të ligjit, siç kanë nënvizuar shumë prej juristëve. Madje, duke i çelur udhë një precedenti shumë të rrezikshëm. Por në përputhshmëri me porosinë, kinse me urdhërin e dhënë disa ditë më parë.
Erion Veliaj tani është edhe viktimë e një qëndrimi politik.
Për më tepër, viktimë e qëndrimit politik të atyre që me emrin e tij dhe nën këmbët e tij u bënë socialistë; u bënë tregëtarë, u bënë veprimtarë, patronazhistë, servilë, hipokritë, hileqarë e çfarë nuk u bënë.
Në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë së Tiranës, të thirrur enkas për të dëshmuar edhe publikisht Frontin e Bashkuar kundër Erion Veliajt, këshilltarët e Edi Ramës u bënë bashkë me këshilltarët e Sali Berishës. Me vonesë, por gjithësesi bashkë.
Këshilltarët e Sali Berishës e patën kërkuar shkarkimin e Kryetarit të Bashkisë së Tiranës katër muaj më parë, m’u atë ditë kur siç e parashikon ligji, ai bëri plot tre muaj pa qenë në detyrë, prej se mbahet i burgosur.
Ndërsa këshilltarët e Edi Ramës, bënë sot pa asnjë ndjenjë turpi, pikërisht atë që e kishin refuzuar atëkohë, duke u bërë kopja karagjoze e këshilltarëve të Sali Berishës.
Erion Veliaj ishte i vetëm përballë tyre. Dhe i vetëm do të jetë edhe tash e mëtej.
Nuk i mundësuan as të drejtën formale që të dëgjohej për të mbrojtur veten dhe për të paraqitur argumentat e tij.
Tufa e këshilltarëve (njëri madje edhe pranoi se ishin dele!), u shpërfaq në plotërinë e vet si trupa më mediokre, krejtësisht e padenjë dhe e pavlerë për të qenë përfaqësuese e Tiranës në kuvendin e këshilltarëve të saj.
Këshilltarët kokëboshë, ata që vetë Erion Veliaj i përzgjodhi pikërisht për këtë cilësi dhe që i përdori sa qe në detyrën e Kryetarit të Bashkisë për çfarë ia deshi qefi atij, sot u shfaqën si një pellg llubatëtire, përmjerrë siç e meritojnë njerëzit që nuk kanë as minimumin e dinjitetit. Mbase, edhe ngaqë të mësuar të përdoren përdhunshëm, nuk dinë të jetojnë ndryshe. E meqë nuk e kanë më “Lali Erin” e tyre, po rendin të dëshmojnë për “Lali Edin” se çfarë janë në gjendje të bëjnë.
Shpresoj se gjithë sa ndodhi në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë së Tiranës, të paktën të mund të shërbejë që Erion Veliaj të kuptojë edhe aty ku është se kë ka përballë ose se kë ka kundër.
I duhet të luftojë me të gjithë.
