Nga Fitim Zekthi
Kryeministri Rama mori pjesë në takimin në Washington për Bordin e Paqes, firmosi anëtarësimin e Shqipërisë dhe mbajti një fjalim të rëndësishëm atje. Gjithçka që ndodhi nga ana e kryeministrit Rama ishte e llogaritur me një kujdes ekstrem që t’i jepte atij rezultatet më të mira të mundshme në kuptimin personal. Në fjalën e tij ai foli dhe kërkoi lirimin e drejtuesve të UÇK-së, të ish-presidentit Thaçi dhe të tjerëve. Duke bërë këtë, ai ngriti në një tryezë shumë të lartë, përballë presidentit Trump, çështjen më të ndjeshme sot të interesit tonë kombëtar. Me këtë veprim ai u paraqit para shqiptarëve si një njeri që mbron në nivelet më të larta interesin kombëtar.
Ai e bëri kërkesën për lirimin e drejtuesve të UÇK-së duke përmendur faktin që prokurori ndërkombëtar në Hagë është dikush që paguhet me taksat e qytetarëve të SHBA dhe dikush që ka ngritur akuza politike për qëllime politike, siç ka bërë edhe ndaj vetë presidentit Trump. Rama e kishte fjalën për prokurorin federal Jack Smith, i cili ka mbi një vit që ka dhënë dorëheqjen nga detyra në SHBA. Ai ka qenë prokuror në Hagë nga viti 2020 deri në vitin 2022 dhe ka hetuar drejtuesit e UÇK-së. Rama e përmendi Jack Smith sepse ai konsiderohet si një armik i përbetuar i presidentit Trump nga vetë presidenti Trump, i cili e ka sulmuar atë shumë herë dhe shumë ashpër. Jack Smith dha dorëheqjen sapo Trump u zgjodh, pa e marrë ende detyrën e presidentit. Trump e ka akuzuar atë si një prokuror që e përndoqi politikisht. Rama kësisoj kërkoi të prekë tek Trump këtë ndjeshmëri. Trump do të kënaqej shumë me këtë gjë. Pra Rama paraqitet para shqiptarëve si një mbrojtës i fortë i interesit kombëtar, por edhe thotë diçka që e do shumë presidenti Trump, duke i thënë se ai është hetuar politikisht në SHBA nga prokurori Smith. Me këtë ai bëri një gabim serioz, sepse e konsideroi administratën Biden, demokratët dhe prokurorin si të shtyrë politikisht në gjyqin ndaj Trump, por Ramës i duhet një fitore e shpejtë.
Kjo ishte një fitore e Ramës në Bordin e Paqes, një fitore me hile, pa u nisur nga ndonjë kriter moral, por gjithsesi fitore.
Fitore më e madhe, padyshim me hile edhe më të madhe, ishte vetë pjesëmarrja në Bordin e Paqes. Bordi i Paqes është një organizëm i ngritur nga presidenti Trump brenda pikëpamjes së tij se organizmat e tanishëm ndërkombëtarë kanë rëndësi të dorës së dytë. Bordi është ngritur brenda qasjes së presidentit Trump se Europa po përjeton një krizë qytetërimore dhe ajo duhet të bëjë atë që bën Trump, pra të ndjekë axhendën e tij. Kjo do të thotë që duhet të rikthehemi tek mendësia e perandorive dhe kolonializmit, tek mendësia se të drejtat e njeriut nuk kanë rëndësi si kategori në rendin ndërkombëtar.
Bordi i Paqes është kundërshtuar në heshtje nga BE. Ato vende nuk marrin pjesë. Në Bordin e Paqes marrin pjesë dy kategori vendesh. Një grup janë vendet e Lindjes së Mesme të cilat kanë ndjeshmëri dhe interesa të larta për krizën në Gaza. Ato duan një zgjidhje, duan rindërtim, duan paqe në Gaza dhe Palestinë. Ato vende kanë edhe interesa të mëdha politike dhe gjeopolitike në rajon. Këto vende janë Egjipti, Jordania, Turqia, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara e të tjerë.
Në grupin e dytë hyjnë vende me qeverisje autokratike dhe të korruptuara, liderët e të cilave thjesht duan të jenë pranë presidentit Trump për qëllime të politikës së tyre të brendshme dhe interesave të tyre të brendshme. Këtu hyjnë liderë të Kazakistanit, Kamboxhias, Vietnamit, Hungarisë, Argjentinës etj. Rama dhe Shqipëria kanë hyrë në grupin e dytë, sepse qeveria shqiptare nuk ka ndjeshmëri të tillë për krizën në Gaza dhe as interesa gjeopolitike të tilla që të jenë aty me patjetër. Rama është aty për të qenë pranë presidentit Trump. Këtë e arriti. Ai u vetëofrua dhe u afrua për të qenë madje themelues në Bordin e Paqes; bëri gjithçka që të ishte aty. Ai e paraqiti me nxitim dhe me një ndjenjë të thellë çlirimi lajmin që kishte ftesë për të qenë në Bordin e Paqes dhe më pas lajmin për të qenë në Washington. Kjo është një fitore e tij ndaj zhurmës në Tiranë dhe ndaj perceptimit se ai është në një marrëdhënie shumë të keqe me SHBA dhe se SHBA do të bëjë gjithçka që ai të largohet dhe të dënohet. Kjo është edhe një lloj fitoreje e lehtë ndaj drejtësisë në Shqipëri, së cilës mund t’i thotë: isha në Washington dhe jam aleat e partner i tyre.
Këto fitore kryeministri Rama i mori, dhe për këtë nuk ka asnjë diskutim, duke u nisur vetëm nga çfarë fiton ai dhe qeverisja e tij dhe duke e futur vendin tonë jo vetëm në grupin e vendeve autokrate, por në një situatë vërtet të ngatërruar të marrëdhënieve ndërkombëtare. Bordi i Paqes është pjesë e një qasjeje që nuk e përfill, përkundrazi kërkon ta nënshtrojë Europën. Ai është pjesë e një qasjeje që nuk e quan asgjë të drejtën, por çmon forcën. E sheh arkitekturën e sigurisë në botë si diçka që mbahet nga balanca e fuqisë dhe se bota duhet të jetë tripolare, ku Rusia dhe Kina, së bashku me SHBA, do të kenë zonat e tyre. Kjo botë i jep Rusisë një peshë më të madhe dhe Europës një rol e peshë më të vogël.
Kjo botë e dobëson sigurinë tonë kombëtare, pavarësisht se sot për sot nuk duket kështu.
Në këtë kuptim, Rama ka bërë një veprim të cilit nuk i dihen pasojat. E sigurt është që kemi hyrë në një zonë të mjegullt, të paqartë, kundër asaj që do BE. Pra Rama fitoi, Rama i zhgënjeu kundërshtarët e vet politikë; këtë e bëri me llogari milimetrike, llogari në të cilat Shqipëria del keq./mapo.al
Leave a Reply