Ndryshimet e Europe Invasion

REL-i kontaktoi me disa e-maile publike që lidhen me Europe Invasion dhe me “pronarin” e pretenduar Stefan. Pas një kërkese fillestare nga REL-i, llogaria @IamStefanK dhe fotografia e saj u fshinë dhe u zëvendësuan me llogarinë @ContactEI në X, e cila informoi ndjekësit se marka Europe Invasion ishte “marrë nën kontroll.” Në përgjigje të një e-mail-i nga REL-i, llogaria @ContactEI pretendoi se “faqja Europe Invasion, të drejtat e saj dhe llogaritë e tjera, janë marrë nën kontroll nga ekipi ynë” dhe se ky ekip i pretenduar është me bazë në Varshavë dhe “po punon në biznesin e mediave sociale”.