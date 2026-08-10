Ronald Araujo është zyrtarisht lojtar i Liverpoolit, i huazuar nga Barcelona.
Qendërmbrojtësi 27-vjeçar uruguaian, njëkohësisht një nga kapitenët e katalanasve, është njoftuar si lojtar për “Reds”, pasi është marrë në huazim nga Barcelona për sezonin e ardhshëm.
Araujo luajti 38 ndeshje me katalanasit vitin e kaluar, duke shënuar katër gola.
“Ne kemi rënë dakord të huazojmë Araujon nga Baarcelona dhe firmosëm për sezonin 2026-27, bazuar në rezultate dhe suksese”, thuhet shkurtimisht në njoftimin e klubit anglez të “Reds”.
We have agreed a deal to sign Ronald Araujo on loan from FC Barcelona for the 2026-27 season, subject to a successful work permit application and international clearance pic.twitter.com/RGfTzawvqR
— Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026
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