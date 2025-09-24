Një ditë pas shkarkimit të Erion Veliajt nga këshilli bashkiak, Kryeministri Edi Rama ka thirrur pasditen e kësaj të mërkure, në orën 18:00, ministrat dhe deputetët e qarkut të Tiranës. Fillimisht ai mblodhi në orën 11:00 katër nënkryetarët e Bashkisë së Tiranës dhe kryetaren e komanduar, Anuela Ristani.
Në takim ishte edhe drejtuesja politike e PS për Tiranën, Ogerta Manastirliu, që është njëherësh kandidate zyrtare e PS për këtë bashki, propozuar nga vetë Rama në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare.
Në qendër të diskutimeve mësohet se ishte organizimi i këtyre zgjedhjeve.
