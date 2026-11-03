Amerikanët iu drejtuan të martën kutive të votimit për zgjedhjet e mesmandatit, një proces i rëndësishëm elektoral që do të përcaktojë përbërjen e Kongresit amerikan dhe kontrollin e tij për pjesën e mbetur të mandatit presidencial të Donald Trump. Votimi u zhvillua në të gjitha shtetet e SHBA-së, ndërsa republikanët synojnë të ruajnë shumicën në Dhomën e Përfaqësuesve dhe Senat, të cilat aktualisht i kontrollojnë.
Vëmendja kryesore u përqendrua te gara për Senatin, ku demokratëve u nevojiten të fitojnë të paktën tri nga gjashtë garat e konsideruara të hapura për të arritur shumicën prej 51 vendesh. Shtetet ku gara u ndoq me interes të veçantë ishin Alaska, Kansas, Iowa, Maine, Ohio dhe Texas. Në Dhomën e Përfaqësuesve, ku të gjitha 435 vendet ishin në votim, demokratët synojnë të përmbysnin shumicën e ngushtë republikane.
Një nga temat kryesore të ditës ishte gjendja ekonomike, e cila rezultoi shqetësimi më i madh i votuesve. Sipas një sondazhi kombëtar me mbi 79 000 persona, 39% e të pyeturve e renditën ekonominë si problemin më të rëndësishëm të vendit, ndërsa 32% përmendën gjendjen e demokracisë dhe 14% emigracionin. Po sipas këtij sondazhi, 75% e votuesve e vlerësuan ekonominë si jo të mirë ose të dobët, ndërsa 44% thanë se gjendja financiare e familjeve të tyre ishte përkeqësuar krahasuar me dy vite më parë.
Të dhënat treguan gjithashtu pakënaqësi të gjerë me drejtimin e vendit. Rreth 38% e të anketuarve thanë se ishin të zemëruar me situatën në SHBA, ndërsa 37% u shprehën të pakënaqur. Vetëm 18% deklaruan se ishin të kënaqur dhe 7% se ndiheshin entuziastë. Këto rezultate pasqyrojnë klimën politike dhe ekonomike në të cilën u zhvilluan zgjedhjet.
Gjatë ditës së votimit pati edhe disa probleme teknike dhe vështirësi të shkaktuara nga moti. Në Westchester County, në shtetin e Nju Jorkut, u raportuan probleme me pajisjet e skanimit të fletëvotimeve, ndërsa përmbytjet në Florida detyruan zhvendosjen e disa qendrave të votimit. Megjithatë, sipas raportimeve të mediave amerikane, procesi vijoi në pjesën më të madhe të vendit, me autoritetet që morën masa për të garantuar numërimin e votave.
Vëmendja tashmë është përqendruar te numërimi i votave dhe rezultatet e garave më të ngushta ndërsa rezultatet e para pritet të japin një panoramë të përbërjes së ardhshme të Kongresit, por gara të afërta mund të kërkojnë më shumë kohë për t’u shpallur zyrtarisht.
Zgjedhjet e mesmandatit shihen si një provë e rëndësishme për administratën Trump, pasi rezultati do të përcaktojë edhe hapësirën politike që do të ketë presidenti për të zbatuar programin e tij gjatë dy viteve të mbetura të mandatit.
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Burimi: Botë
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