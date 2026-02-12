Sot në orën 18:00 në Bruksel merr jetë edicioni i pestë i Nations League. Truneu, i cili u mendua për të zëvendësuar miqësoret mes kombëtareve të ndryshme, është fituar dy herë prej Portugalisë dhe një herë nga Franca dhe Spanja.
Në short, Kosova është në vazon e fundit (Pot 4) të Ligës B, bashkë me Suedinë, Maqedonia e Veriut dhe Irlanda e Veriut.
Kjo do të thotë që Kosova do të ‘peshkojë’ nga një kombëtare nga Vazo 1, Vazo 2 dhe Vazo 3, përveç Vazos 4 ku është vetë prezente.
Kundërshtarët e mundshëm për Kosovën
Vazo 1
Skocia
Hungaria
Polonia
Izraeli
Vazo 2
Zvicra
Bosnje-Hercegovina (Nuk mund të përballet për shkak të kufizimeve)
Austria
Ukraina
Vazo 3
Sllovenia
Gjeorgjia
Irlanda
Rumania
Kufizime (në bazë të rregullave UEFA):
Kosova nuk mund të përballet me Bosnje e Hercegovinën në këtë short, për shkak të vendimeve të UEFA-s si masë sigurie/politike.
