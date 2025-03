Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me asambletë e PS, në njësitë 7 dhe 10, Kamëz, duke diskutuar për përshpejtimin e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe rëndësinë e fitores së PS në zgjedhjet e ardhshme.

Rama theksoi se negociatat për anëtarësim duhet të përfundojnë deri në vitin 2027 dhe theksoi që ky është momenti për të konsoliduar pozitat e Shqipërisë në BE.

“Sot të gjithë duan të thonë po, jo sepse lindi një dashuri e papritur për ne, por sepse nga njëra anë kemi krijuar respektin që meritojmë dhe duhet marrë seriozisht. Nga ana tjetër, lufta në Ukrainë dhe turbullira politike kanë krijuar nevojën që të rritet numri i shteteve dhe BE të përfshijë brenda vetes anëtarë të rinj. Për këtë arsye, kemi vendosur që deri në vitin 2027 të mbyllim negociatat, dhe nëse realizohet, do të jetë një proces i shpejtë i zgjerimit të BE. Kjo nuk do të thotë që ne mund të humbasim një muaj, dhe nuk do të thotë që të shkojmë në zgjedhje dhe të dalim me një rezultat që mund të kompromentojë gjithçka. Pra, nuk duhet një fitore për PS, por një triumf të PS.”