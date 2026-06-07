Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij është shprehur se sot Shqipëria është më pranë se kurrë integrimit në BE.
Rama u bëri thirrje shqiptarëve që ta mbështesin Partinë Socialiste, për të mos humbur sipas tij ‘trenin e historisë’.
“Kemi humbur disa herë trenin e historisë dhe kemi mbetur jo në stacion, por në buzë humnerash të rrezikshme. Sot jemi më afër se kurrë realizimit të një ëndrre shekullore të shqiptarëve. BE nuk ekzistonte kur rilindasit tanë donin ta drejtonin vështrimin e popullit nga Europa, por Naim Frashëri e la të shkruar amanetin e tij për të gjithë brezat më pas. Amanet që sot është në duart tonë. Sot ne kemi në duart tona mundësinë e madhe që ta ngremë Shqipërinë në krah dhe ta vendosim në atë majë ku e donin rilindasit. Siç thotë Naimi, dielli lind ku perëndon”, tha mes të tjerash Rama.
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