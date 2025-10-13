Kryeministri Edi Rama po mban një konferencë të përbashkët për shtyp me presidenten e KE, Ursula Von der Leyen.
Presidentja e KE ndodhet në Tiranë në kuadër të turit ballkanik, por edhe për forumin e Investimeve BE-Ballkani Perëndimor.
“Presidentja dhe komisioni aktual i japin rëndësi të Posaçme BP dhe i japin një vëmendje të posaçme procesit të përafrimit vendeve tona. Kemi folur për ecurinë e negociatave, një proces që në këndvështrimin tonë, por edhe sa unë dëgjova nga Presidentja është duke ecur me shumë shpejtësi”, tha Rama.
