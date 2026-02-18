Këtë të mërkurë, në ministerialin e Korridorit VIII që u mbajt në Tiranë, zëvendëskryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme të Italisë Antonio Tajani shprehu mbështetjen e vendit të tij karshi Shqipërisë në lidhje me integrimin në BE.
“Edhe për Italinë, Korridori 8 nuk është vetëm një zgjedhje teknike dhe infrastrukturore, por është një zgjedhje politike sepse kjo pjesë e strategjisë sonë për ribashkimin e Ballkanit me historinë europiane, është strategji për qeverinë italiane.
Jemi në favor edhe Ukraina të jetë pjesë e BE-së, por përpara duhet të realizohet ribashkimi. Ju jeni europianë. Ky është një ribashkim, ashtu siç ka ndodhur më parë me Bullgarinë e Rumaninë, jeni vend europian ndaj është më mirë të flasim për ribashkim.
Më 30 mars një takim me grupin e miqve të Ballkanit, Korridori 8 është nismë politike për të mbështetur integrimin europian të rajonit.”, deklaroi Tajani.
Më tej ai shtoi se edhe në deklaratën e përbashkët që do të publikojnë sot pas këtij ministeriali, do të përçojnë këtë mesazh të fuqishëm, duke folur edhe për një potencial të jashtëzakonshëm për aktivitet mes Adriatikut dhe Ballkanit.
“Deklarata e përbashkët që do miratojmë, do të përçojë mesazh të fuqishëm politi., Korridori 8 është përparësi e përbashkët strategjike për ekonomitë tona. Jemi plotësisht të angazhuar për të hedhur hapa konkrete për realizimin e tij.
Korridori është thelbësor për tregtinë. Për Italinë tregtia është pak a shumë 40% e PBB sonë. Pra rritja e tregtisë tonë është e rëndësishme pasi objektivi ynë është të rrisim eksportet dhe për këtë do punojmë fort në këtë pjesë të Europës. Potenciali për aktivitet ekonomik mes Adriatikut dhe Ballkanit, është i jashtëzakonshëm.”, tha ai.
Zv.kryeministri italian shtoi gjithashtu se përfundimi i Korridorit VIII është objektiv kyç sigurie dhe një instrument për të forcuar shtyllën europiane të NATO-s.
