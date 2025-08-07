Mijëra qytetarë janë mbledhur të enjten në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë për të protestuar kundër asaj që e quajnë padrejtësi nga Gjykata e Hagës ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK). Protesta, e thirrur nga veteranët, ka mbledhur pjesëmarrës nga të gjitha trojet shqiptare, përfshirë edhe qytete të Maqedonisë së Veriut.
Protesta synon të shprehë pakënaqësinë ndaj procesit gjyqësor ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Mesazhet dhe pjesëmarrësit
Profesori Arsim Bajrami, në një intervistë për mediat, theksoi se në Hagë po gjykohet “historia e Kosovës dhe procesi i shtetndërtimit”. Sipas tij, në vend të veteranëve, në protestë do të duhej të ishte shteti i Kosovës.
Ndërkohë, bashkëshortja e Jakup Krasniqit, e cila i ishte bashkuar protestës, u shpreh se “në emër të popullit duhet të ketë gjykim lirues”. Ajo shtoi se është populli që vendos për çlirimtarët dhe jo gjykatat.
Vasfije Krasniqi, e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës, gjithashtu ishte pjesë e protestës. Ajo e cilësoi atë si një “mënyrë për të mbrojtur vlerat tona kolektive”. Për të, vlera e UÇK-së nuk ka ndryshuar asnjëherë dhe shprehu krenarinë e saj për këtë ushtri.
Protestës i janë bashkuar edhe figura të tjera publike, si ish-kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, dhe kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi. Ky i fundit e quajti protestën “gjithëpopullore” dhe theksoi se lufta e UÇK-së ishte “e drejtë, e pastër dhe e kulluar”.
Protestuesit kanë mbërritur në Prishtinë me autobusë nga qytete të ndryshme si Gjilani, Peja, Prizreni, Istogu e Suhareka. Ata kërkojnë lirimin sa më të shpejtë të ish-krerëve të UÇK-së, duke i cilësuar ata si heronj që kanë sakrifikuar për lirinë e shqiptarëve.
Në shesh janë dëgjuar këngë patriotike, duke i dhënë protestës një dimension emocional dhe simbolik.
