LIVE/ Kryeministri Rama prezanton ministren e Punëve të Brendshme, Albana Koçiun
Kryeministri Edi Rama pas përfundimit të mbledhjes së parë të qeverisë së re është ndalur në ambientet e Ministrisë së Brendshme ku dhe ka prezantuar ministren e re të këtij institucioni, Albana Koçiun.
Emërimin e Koçiut në krye të Ministrisë së Brendshme, Rama e ka cilësuar si një moment historik për vendin, jo vetëm sepse ajo është gruaja e parë që merr drejtimin e kësaj ministri, por edhe për shkak të misionit të ri që i është besuar.
Ai theksoi se ministria vjen me një profil tërësisht ndryshe nga paraardhësit e saj dhe se do të ketë për detyrë që të transformojë këtë institucion, nga një strukturë e përqendruar te Policia e Shtetit, në një ministri që funksionon sipas standarteve të vendeve të Bashkimit Europian.
“Në një farë mënyre ky është një moment historik për ministrinë e brendshme pasi për herë të parë drejtimin e kësaj ministrie e merr një grua. Ministria e re Albana Koçiu vjen sot në krye të punëve te n brendshme me një profil krejt tjetër nga tërë pararadhësit e saj dhe me një mision shumë të qartë. Ta kthejë këtë ministri nga një ministri tradicionalisht e policisë sipas standartit shqiptar në një ministri të punëve të brendshme sipas standartit europian”, tha Rama ndër të tjera.
Leave a Reply