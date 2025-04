Kryesocialisti Edi Rama ka zhvilluar ditën e sotme takim me gratë dhe vajzat e qarkut të Korçës. Takimi i socialistëve ka nisur me disa performanca nga të rinjtë e qytetit. Pas performancës kanë marrë fjalën dy vajza, siç është bërë zakon në takimet e fundit me gratë dhe vajzat në qarqe.

Dy vajzat folën për arsyen se pse kanë zgjedhur Partinë Socialiste.

Sakaq, fjalën e mori kryeministri Rama, i cili nuk kurseu batutat për opozitën.

“Kam pasur disa ankesa dhe mesazhe nga disa burra që ankohen, dikush më shkruan cca ke lavdëroi sa të duash gratë. Nuk e di si mendoni ju. Unë mendoj se ata burra që na ikin se nuk kuptojnë pse gratë duhen lëvduar më shumë, nuk na duhen.

E dyta unë nuk shaj burrat, burrin tënd vetëm ti ke të drejtë ta shash kur vjen vonë pasi ka dalë nëpër kafene. PS e mbështesin 56% e grave dhe vajzave, ka qarqe që kjo mbështetje shkon 65%. Te burrat në rang vendi diferenca është shumë e vogël.

Ata burra që njësoj si gratë mbështesin PS janë jo vetëm të zotë. Ata në kënetë për mua janë politikisht çyryk. Nëse mërziten, më vjen keq por unë nuk mërzitem“-u shpreh Rama.