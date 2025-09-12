Pasditen e kësaj të premteje, 12 shtator, bënë betimin deputetët e rinj të këtij Kuvendi, të dalë nga zgjedhjet e 11 majit 2025.
Nga 140 deputetë, të gjithë dhanë betimin e tyre, përvec Tom Doshit dhe Sabina Jorgos.
Këta dy të fundit, hoqën dorë nga mandati i tyre si deputetë. dhe ne seancen e radhes pritet te betohen dy deputetet e rinj te PSD.
Seanca u drejtua nga Vasil Llajo, si deputeti më i vjetër pas Sali Berishës dhe Tritan Shehut, të cilët nuk pranuan këtë rol pasi nuk pranojnë as rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, pavarësisht se ndodheshin në seancë.
Kujtojmë se në zgjedhjet e 11 majit, morën pjesën 11 subjekte zgjedhore.
Gjatë seancës së paradites, me votat e mazhorancës u ngrit komisioni i përkohshëm për verifikimin e mandateve, që i hapi rrugë betimit të deputetëve të rinj.
Seancë Plenare 12 Shtator 2025 ora 17:00
Rendi i ditës:
