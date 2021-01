Presidenti i 46 i SHBA, Joe Bien, ka bërë betimin në Kapitol ku po mbahet edhe ceremonia e inaugurimit.

Ai u betua me asistim të Kryetarit të Gjykatës së Lartë John Roberts. Biden bëhet zyrtarisht presidenti i 46-të i Shteteve të Bashkuara.

Më herët, mes 1 mijë të pranishmëve është vënë re edhe prezenca e ish-presidentëve Bill Klinton dhe Barack Obama. Si edhe zëvendësit të Trump, Mike Pence.

Ndërkohë nisja e ceremonisë në Uashington është shoqëruar me një incident. CNN raporton se në Gjykatën Supreme ka pasur një alarm për bombë, por ndërtesa nuk është evakuuar.

Joe Biden pritet të bëjë betimin si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mesditë, si presidenti më i moshuar që është betuar ndonjëherë.

Ngjarja ndodh mes një pandemie, e cila tashmë ka shkaktuar vdekjen e 400 000 personave vetëm në SHBA. Për më tepër, mbështetësit e presidentit në ikje Donald Trump sulmuan Capitol Hill në fillim të këtij muaji.

Duke thyer traditën, vetë Trump nuk do të marrë pjesë në betimin e Biden dhe takimin pasues të të gjithë presidentëve të gjallë.

Çfarë ndodh ditën e betimit të një presidenti amerikan duke pasur parasysh Trump dhe Biden?

* Hapja e ceremonisë fillon pas orës 10:30 (15:30 GMT).

* Biden do të betohet rreth mesditës para sekretarit të Drejtësisë, John Roberts. Kamala Harris do të betohet si zëvendëspresidente përpara gjykatëses, Sonia Sotomayor.

* Një prift jezuit, Leo O’Donovan, do të ofrojë thirrjen hapëse.

* Lady Gaga, ylli i muzikës pop, do të këndojë himnin kombëtar të SHBA.

* Amanda Gorman, një poete e re e diplomuar, do të recitojë një poezi me titull “Kodra që Ngjitemi”.

* Si pjesë e ngjarjes së mbushur me yje, do të interpretojnë këngëtarja Jennifer Lopez, ikona e rock-ut Bruce Springsteen dhe legjenda e muzikës country Garth Brooks .

* Biden do të mbajë fjalimin tradicional përurues, një fjalim kryesor që shënon fjalimin e tij të parë zyrtar para kombit si president. Fjalimi ndoshta do të përqendrohet në temat e unitetit.

* Pasi të jenë betuar, Biden dhe Harris do të ndjekin parakalimin tradicional të trupave ushtarake.

* Rreth orës 20:30 GMT, Biden do të udhëtojë në Varrezat Kombëtare të Arlingtonit për të vendosur një kurorë lulesh tek Varri i Ushtarit të Panjohur.

* Të gjithë ish-presidentët e gjallë dhe familjet e tyre, përveç Trump dhe Carter, do të marrin pjesë: Obama, Clinton dhe Bush.

* Biden më pas do të udhëtojë për në Shtëpinë e Bardhë, me një shoqërim ushtarak, për hyrjen e tij të parë zyrtare si president.

* Rreth orës 21:15 GMT, ngjarja “Parade Across America” ​​do të zhvillohet në internet dhe do të paraqesë humoristin e famshëm Jon Stewart së bashku me artistë të tjerë.

* Në orën 02:30 GMT, Biden do të marrë pjesë në një ngjarje televizive, të quajtur “Festimi i Amerikës”, e cila përmbyll ditën historike.