Ka nisur Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste në Durrës. Sekretari i Përgjithshëm të Partisë Socialiste të Shqipërisë Blendi Klosi theksoi se PS është një parti që ruan bërthamën elektorale.
Klosi gjatë fjalës së tij nënvizoi se Partia Socialiste ndër vite është forcuar dhe është rritur.
“Mandati i katërt kërkon më shumë përgjegjësi. Një parti që fiton katër herë radhazi duhet të jetë më e fortë më e qartë dhe më kërkuese. Ky prezanton nis me një të vërtetë të thjeshtë. PS ka marrë një fitore të plotë, me 53.3 % të votës kombëtare, me 83 mandate vijmë sot si forca qeverisëse. Rezultati kombëtar 2025, nuk është vetë rezultat matematikor por kontratë e rinovuar mes PS dhe shumicës së qytetarëve”, tha ai.
Më tej Klosi u shpreh se zgjedhjet fitohen me bashki konkrete, ndërsa nënvizoi se shumica e qarqeve ka dhënë një mesazh stabiliteti.
“Shumica e qarqeve ka dhënë një mesazh stabiliteti. Tirana është rezervuar më i madh i votës tonë dhe kjo e bën sfidën dhe mundësinë më të madhe. Kukësi dhe Shkodra mbeten territori ku beteja vazhdon. Por fitorja ka një shtrirje në të gjithë territorin. Ndryshimi në 2021, kemi pasur pika me rëndësi, Dibra, Shkodra Fieri, Gjirokastra ishin në tendencë rritje. Por Shkodra mbetet qarku konkurrues, por balanca po shkon drejt rritjes pozitive.”, shtoi ai.
