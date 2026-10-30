Lituania planifikon të zgjerojë thirrjet ushtarake në një sistem universal rekrutimi nga viti 2032, duke rritur rekrutimin vjetor me gati 50% mes kërcënimeve në rritje të sigurisë në rajon.
Këshilli Shtetëror i Mbrojtjes i vendit miratoi afatin kohor të enjten, me Presidentin Gitanas Nausëda që njoftoi një rritje vjetore të rekrutimit nga mbi 5,000 në rreth 7,500 persona.
Sipas sistemit aktual të rekrutimit të pjesshëm në Lituani, vetëm një përzgjedhje burrash rekrutohen çdo vit. Rekrutimi universal do të kërkonte që të gjithë të rinjtë e kualifikuar të shërbenin, me përjashtime ligjore.
Tranzicioni vlerësohet të kushtojë 100-120 milionë euro dhe pritet të zgjerojë rezervën ushtarake aktive të Lituanisë nga rreth 50,000 në 74,000 personel deri në vitin 2040.
Kryeministri Mindaugas Sinkevicius tha se qeveria kishte kërkuar një shpërndarje më të hershme, por ra dakord t’i jepte ushtrisë më shumë kohë për t’u përgatitur.
“Ushtria ka deklaruar qartë se do të jetë gati deri në vitin 2032”, tha Sinkevicius, duke përmendur nevojën për të trajnuar rreth 300 instruktorë shtesë dhe për të zgjeruar akomodimin për rekrutët.
Lituania rivendosi rekrutimin e pjesshëm në vitin 2015, një vit pas aneksimit të Krimesë nga Rusia, duke përmbysur një ndryshim të mëparshëm drejt një ushtrie plotësisht profesionale.
Zgjerimi i planifikuar vjen ndërsa Lituania dhe fqinjët e saj baltikë, së bashku me Poloninë, rritin gatishmërinë ushtarake mes frikës së agresionit nga Moska dhe shqetësimeve në rritje për luftën hibride ruse përgjatë krahut lindor të NATO-s.
Lituania është përballur me operacione të dyshuara ruse dhe ndërhyrje të përsëritura me dronë, përfshirë një incident në shtator kur avionët luftarakë të NATO-s qëlluan një dron që hyri në hapësirën e saj ajrore nga Bjellorusia.
Një tjetër dron i dyshuar shpërtheu mbi vend në tetor, duke i detyruar banorët të kërkonin strehim.
The post Lituania rrit kërkesat për thirrjet ushtarake, teksa kërcënimet e sigurisë nga Rusia shtohen appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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