Kryeministri Edi Rama, i ftuar në emisionin “Opinion”, ka folur lidhur me ndryshimin e sistemit zgjedhor, i propozuar në tryezën për Reformën Zgjedhore nga Rudina Hajdari.

Në fjalën e tij, Rama tha se sipas mendimit të tij nuk ka asnjë sistem të keq, pasi listat në fund gjithmonë caktohen nga kreu i partisë. Gjithashtu Rama nuk mohoi faktin se një ndryshim mund të ndodhte por nuk dha asnjë detaj tjetër.

PJESË NGA BISEDA:

PYETJE: Ndryshimi i sistemit?

Edi Rama: Kodi ynë nuk është kod i keq. Është i mirë. Nëse në të shkuarën në Komisione mund të ketë pasur qëndra me zullume, por nuk është përthyer vullneti. Jemi në kushtet kur Shqipëria ëhstë mirë që të mos rindahet dhe balta mos të shkojë në kanalet e Europës. Dhe të arrihet një marrëveshje për të gjithë. Për respekt po durojmë, por unë e kam thënë me kohë, por është proces me dy palë. Ne kemi bindjet tonë për sistemin. Unë nuk mendoj që ka sistem të keq. Mendoj që të gjithë janë demokratik. Çdo sistem ka natyrën dhe produktin e vet. Ata që flasin për listat e hapura, si mundësi transformimi, gabojnë. Listat si të mbyllura si të hapura i shikon kryetari i Partisë. Mos u çudisni që të dhe të flasim dhe të bëjmë ndonjë gjë. Se duhet të kënaqim dy opozita.

g.kosovari