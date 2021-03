Ambasadorja e SHBA-së, Yuri Kim ka udhëtuar ditën e sotme drejt qytetit të Elbasanit. Fokusi i vizitës në këtë qytet janë zgjedhjet e 25 prillit, teksa ka zhvilluar takime me drejtuesit politike të këtij qarku, ku fillimisht është takuar me drejtuesin politik të PS Taulant Balla, më pas rreth orës 12 me atë të PD-së Gazmend Bardhi.

Ndërkombëtarët, e në veçanti ka bërë thirrje të herëpashershme që emrat e kandidatëve të jenë me integritet, madje 3 ditë më parë përcolli një mesazh të fortë duke thënë se do të jenë pikërisht hartimi i listave që do të vërtetetojë sa të përkushtuar janë liderët në integrimin në BE.

Përballja në qytetin e Elbasani është shumë e fortë, mes Taulant Ballës nga PS-së, Gazment Bardhit nga PD, Monika Kryemadhit nga LSI dhe Rudina Hajdarit nga partia “Nisma Thurje”.

g.kosovari