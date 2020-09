1 tetori është afati i vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për të miratuar ndryshimet në Kodin Zgjedhor që kanë të bëjnë me hapjen e listave dhe heqjen e koalicioneve parazgjedhore. Në kushtet kur ka mbetur shumë pak ditë nga ky afat, Komisioni i Ligjeve do të marrë në shqyrtim ditën e sotme të gjitha propozimet që janë bërë deri më tani për ndryshimin e sistemit zgjedhor.

Në këtë seancë të ngjeshur do të diskutohet drafti me propozime i depozituar nga PS që solli jo pak debate mes palëve politike. Në draftin e PS, parashikohet që të hapen listat 100% por formula që kanë propozuar e bën të vështirë ndryshimin e renditjes së kandidatëve nga partia politike, pasi konkretisht, Partia Socialiste kërkon që renditja e kandidatëve të bëhet në rend shifror, dhe kjo renditje ndryshon vetëm nëse kandidati ka marrë një numër votash parapëlqyese më të madh sesa mesatarja e partisë, që del nga pjestimi i numrit të votave që ka marrë subjekti politik me numrin e mandateve të fituara nga subjekti. Ndërsa pragun zgjedhor, PS e propozon të jetë 3% në rang kombëtar.

Propozimi tjetër që do shqyrtohet nga Komisioni i Ligjeve nuk ndryshon shumë nga i PS. Bëhet fjalë për një propozim të disa prej deputetëve të opozitës parlamentare, të cilët ndonëse trumbetuan me të madhe hapjen e listave, propozuan një formulë që i lejon kryetarit të partisë të mbyllë listat deri në 1/3. Sa i përket pragut zgjedhor, opozita parlamentare kërkon të jetë 1% në rang kombëtar. E pikërisht për çështjen e pragut mund të gjendet dakordësia mes opozitës në Kuvend dhe PS, pasi kjo e fundit pritet të bëjë lëshime e të pranojë propozimin për të pasur pragun 1%. Sinjalet për këtë dakordësi i dha deputetja e PS, Mimi Kodheli në një intervistë për Report tv.

Ndër të tjera, sot do të shqyrtohet propozimi i deputeti Andi Përmeti që gjithashtu parashikon mbylljen e listave deri në 1/3 e saj. Ky propozim pritet t’i bashkëngjitet draftit të Partisë Socialiste. Ndërkohë, diskutime do të ketë edhe për draftin e Nismës Thurje të depozituar nga Ralf Gjoni që në muajin janar të këtij viti. Për të shmangur lënien nëpër sirtarët e Kuvendit për një kohë të pacaktuar të draftit që ka firmat e 50 mijë qytetarëve, Gjoni e ka depozituar atë si nismë deputeti. Ky draft parashikon hapjen e listave 100%.

Edhe pse këmbëngulte që nuk ishte e nevojshme të paraqiste një draft, mbrëmjen e së dielës, opozita e bashkuar hodhi në letër propozimet e saja, ku kërkonte ruajtjen e koalicioneve parazgjedhore si edhe hapjen e listave 100%. Drafti i cili kundërshton 100% propozimet e opozitës, pritet të diskutohet në mbledhjen e radhës të Këshillit Politik./ shqiptarja.com

g.kosovari