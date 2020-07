Sekretari i përgjithshëm i PD-së, Gazment Bardhi i është përgjigjur në distancë kryeministrit Edi Rama që u shpreh i vendosur për hapjen e listave. Bardhi thekson se qëllimi tij i vërtetë është ndalimi i koalicioneve parazgjedhore.

“Sa herë hap gojën, Edi Rama gënjen për qëllimin e vërtetë të ndryshimit me urgjencë dhe në mënyrë të njëanshme të Kushtetutës. Kjo lojë e pistë po i nxjerr në pah tmerrin që ka nga zgjedhjet dhe humbja e pushtetit.

Shikojeni vetë me zë dhe me figurë! Shikoni dhe dokumentat zyrtare të Komisionit të Ligjeve, që e faktojnë një kryeministër, i cili gënjen pa u skuqur. Me firmën e Gramoz Ruçit, shkruhet e zeza mbi të bardhë se qëllimi i ndryshimit të njëanshëm të kushtetues është heqja e koalicioneve parazgjedhore.

Asnjë gënjeshtër e Edi Ramës nuk e mbulon dot këtë të vërtetë” thotë Bardhi.

/e.rr