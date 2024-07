Miratimi i formulës së re për shpërndarjen e mandateve i ka hapur rrugë kalkulimeve politike dhe projeksioneve të sondazhistëve.

“Lista të hapura vetëm për PS-në”, Zaloshnja tregon tregon mandatet e sigurta për dy partitë e mëdha: Në PD “luftë” vetëm për 3 vende

Negociatorët e PS dhe PD pranuan se në zgjedhjet e pranverës rreth 100 deputetë automatikisht do jenë zgjedhje e kryetarit dhe jo e qytetarëve.

Lufta më e madhe për të kapur një ulëse në Parlament do bëhet tek lista që do i nënshtrohet votës preferenciale. Sondazhistët parashikojnë se me formulën e re Edi Rama do kishte në dorë të çonte në Parlament 47 deputetë, ndërsa rreth 33 të tjerë do ishin prurje e qytetarëve.

Eduard Zaloshnja: Nga një sondazh që bëra në qershor në rang kombëtar, më rezulton se me këto ndryshime që u bënë në Kodin Zgjedhor vetëm Partia Socialiste do këtë garë të vërtetë për listën e hapur. Pra 47 deputetë do caktohen nga kryesia e Partisë, ata janë të vendosur, ndërsa 33 janë të përzgjedhur nga qytetarët e thjeshtë.

Referuar shifrave, Eduard Zaloshnja është i mendimit se në Partinë Demokratike është pothuajse e pamundur të ketë garë mes kandidatëve, ndërkohë deputetët që do uleshin në Kuvend do ishin vetëm zgjedhje e Sali Berishës.

Eduard Zaloshnja: Në Partinë Demokratike me vërtetë do ketë 47 të përcaktuar nga kryesia e Partisë, por sipas sondazhit tim me zor se mund të marrë më shumë se 47 mandate.

Projeksionet nuk duken optimiste për partitë e vogla, ku nuk parashikohet të ketë garë dhe deputetët do ishin vetëm zgjedhje ekskluzive e kryetarit.