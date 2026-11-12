Analisti Albatros Rexhaj ka kritikuar rolin e ndërkombëtarëve në zhvillimet politike në Kosovë, duke i akuzuar për eksperimente politike dhe mbështetje të establishmentit të vjetër.
Ai e cilësoi Listën Studentore si antieuropiane, ndërsa në protestat e tetorit, sipas tij klima e dhunës ishte krijuar që në dy javët e para.
“ Ndërkombëtarët nuk janë siç i mendojmë ne, që nga viti 2010 e këtej ka ndryshuar. Ndërkombëtarët bëjnë eksperimente, një prej tyre paketimi në burg i Hashim Thaçit, mbështetja që i kanë dhënë ndryshimeve politike në emër të establishmentit të vjetër. Ndërkombëtarët e kanë ushqyer revoltën ndaj Vuçiçit dhe kur kanë dalë programet nacionaliste, kanë bërë hapa pas.
Lista Studentore është antieuropiane, unë habitem sesi thonë në Shqipëri që kanë bashkëpunuar me ta. Janë fashistë me shqiptarët.
Kjo e bën situatën të paqartë, por e qartë është se nuk ka pasur asgjë historike në dy javët e para te protestes. Dhuna e tetorit është ngjizur në dy javët e para. Ka pasur thirrje për vrasje, linçim, ai brum që i ka bërë ato vendosi maskat.”
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