Trajneri Eddy Reja ka publikuar listën e lojtarëve të Kombëtares që do të jenë në përballjen në 3 ndeshjet atë miqësore me Armeninë dhe dy ndjeshje me Kazakistanin dhe Lituaninë, pjesë e Ligës së Kombëve.

Ajo që vihet re është se Eddy Reja i ka dhënë një shans edhe të rinjve duke futur në listë 5 lojtarë që grumbullohen për herë të parë me Kombëtaren.

5 emrat e rinj janë Marco Molla portier, Jon Mersinaj mbrojtës, Albi Doka mbrojtës, Sherif Kallaku mesfushor dhe Enic Çokaj mesfushor.

Në listë mungojnë Sokol Cikalleshi dhe Bekim Balaj! Ndërsa kapiteni i Kombëtares Elseid Hysja ka marrë karton dhe nuk është pjesë e grumbullimit.

Ndërsa mesfushori i avancuar Odise Rodhi është i dëmtuar dhe nuk do të marrë pjesë në ndeshje.

Lista e lojtarëve të Kombëtares në 3 ndeshjet e ardhshme

g.kosovari