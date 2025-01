Kuvendi i Shqipërisë ka kursyer vetëm gjatë muajit dhjetor 8 600 euro, duke përfituar nga mungesat pa arsye të deputetëve në aktivitetet parlamentare. 21 ligjvënës kanë munguar plot 84 ditë, duke detyruar administratën e Kuvendit tu mbajë pagat.

Në krye të listës si deputetë që kanë neglizhuar punimet e Kuvendit gjatë dhjetorit janë persona që vijnë nga bota e biznesit. Me 12 ditë mungesa brenda një muaji, kryeson Tatjana Piro, deputete e Partisë Socialiste në qarkun e Fierit. Ajo në tërësi mban një profil të ulët në Parlament. Pas saj, në vend të dytë është Agron Çela, biznesmeni që u zgjodh deputet me LSI-në, dhe më pas u bashkua me Ramën. Atij i janë mbajtur 1100 euro nga paga e dhjetorit.

E treta është Monika Kryemadhi, e cila ka munguar 11 ditë dhe gjatë këtij muaji është shfaqur më së shumti duke u përballur me drejtësinë në dyert e SPAK.

Agron Shehaj, opozitari që ka themeluar partinë e re, “Mundësia”, ka munguar 10 ditë në Kuvend, duke sakrifikuar 1 mijë euro nga paga e tij. Lista vazhdon me kryetarë dhe deputetë të partive të vogla, të cilët po ashtu nuk kanë treguar interes të plotë për Kuvendin: Si Dashamir Shehi, Shpëtim Idrizi, Fatmir Mediu, Agron Duka, Vangjel Dule e Lulzim Basha.

Penalizimit nuk i ka shpëtuar as Sali Berisha, i cili edhe pse i sapokthyer nga arresti i shtëpisë, ka munguar në 3 aktivitete, dhe i janë hequr nga paga 300 euro.

Mes atyre që neglizhuan Kuvendin gjatë dhjetorit, 19 janë nga opozita, dhe 2 vetëm janë nga mazhoranca, pasi kjo e fundit i mban më nën kontroll deputetët sepse prania dhe votat e tyre janë të domosdoshme për mbledhjet dhe vendimet e Parlamenti.



Në këtë listë, nuk janë llogaritur mungesat e kryeministrit Rama dhe ministrave me mandat deputeti, sepse ata paguhen nga qeveria dhe jo nga Kuvendi. / Shqiptarja.com