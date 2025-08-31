Organizata ndërkombëtare e ekspertëve, Instituti për Ekonomi dhe Paqe, ka publikuar Indeksin Global të Paqes (GPI) të këtij viti.
Bëhet fjalë për renditjen e 163 vendeve, e cila u bë në bazë të të dhënave mbi gjendjen e paqes në secilin prej 163 vendeve, mbi ekonominë e tyre dhe mbi mënyrën se si (nuk) po zhvillohen shoqëritë paqësore.
Arsyeja për këtë është se konfliktet e mëdha janë në nivelin e tyre më të lartë që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore.
Përveç kësaj, siç është konstatuar, gjithnjë e më shumë shtete po militarizohen për shkak të tensioneve gjeopolitike në rritje, prishjes së aleancave tradicionale dhe pasigurisë ekonomike në rritje.
“Aktualisht ka 59 konflikte aktive, më shumë që nga Lufta e Dytë Botërore dhe tre më shumë se vitin e kaluar. Zgjidhja e konflikteve është në nivelin më të ulët në 50 vitet e fundit. Numri i konflikteve që përfunduan me një fitore të qartë ka rënë nga 49% në vitet 1970 në 9% në dekadën e dytë të shekullit të 21-të. Përveç kësaj, numri i konflikteve që përfunduan me marrëveshje paqeje ishte 23% në vitet 1970, ndërsa në dekadën e dytë të shekullit të 21-të ishin 4%”, tregoi Instituti për Ekonomi dhe Paqe me seli në Sidnei
U vu re se konfliktet po ndërkombëtarizohen gjithnjë e më shumë, duke e bërë zgjidhjen e tyre më të vështirë.
Konkretisht, 78 vende janë të përfshira në konflikte përtej kufijve të tyre.
E gjithë kjo ka rezultuar në përkeqësimin e nivelit global të paqes me rreth 0.36%, që është rënia e 13-të e nivelit të paqes në 17 vitet e fundit.
Sipas GPI-së, Islanda është ende vendi më paqësor në botë – ajo është renditur e para që nga viti 2008.
Ndër dhjetë vendet e para janë edhe Irlanda, Zelanda e Re, Austria, Zvicra, Singapori, Portugalia, Danimarka, Sllovenia dhe Finlanda.
Shqipëria renditet e 52-ta ndërsa Kosova e 63-ta.
Rusia është në fund të listës, në vendin e 163-të. Kjo është hera e parë që është emëruar vendi më pak paqësor në botë në këtë raport. /Telegrafi/
