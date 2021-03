Ora 19:30 do ta gjej shtabin elektoral socialist dhe kryesinë e partisë përballë Edi Ramës në finalizimin e listës së kandidatëve për deputetë që do t’i shkojnë KQZ-së.

Strategjia e formimit të listës finale do të jetë e njëjtë me atë të 2017-tës. Ata që njihen si senatorët e PS, do të jenë në kufirin e ambicies që ka PS në këto zgjedhje pas bërë dallim në asnjë qark.

Nga disa burime në PS gazetari i Top Channel Muhamed Veliu ka mësuar disa prej ndryshimeve të mundshme në 7 nga 12 qarqe.

Ndryshime e pritshme janë:

1-TIRANË

Ikin

Besnik Baraj

Vasilika Hysi

Sadri Abazi

Sadi Vorpsi

Vinë

Luljeta Bozo

Najada Como

Etjen Xhafaj

Romina Kuko

Belinda Balluku

Dallëndyshe Bici

Toni Gogu

Eduard Shalsi

Linda Karcanaj

Halit Valteri

Ministret

Elisa Spiropali

Ogerta Manastirliu

Blerina Gjylameti garon në Pogradec

Eduar Shalsi Tiranë

Ermonela Felaj nga Berati për Tiranën

Fidel Ylli nga Durrësi në Tiranë

Elio Hysko Forumi Fresh

Klodeta Dibra e forumit të Gruas

2-Shkodër

Ish ministri punëve të jashtme Ditmir Bushati ka një probabilitet të lartë për mos të garuar në këto zgjedhje.

Vijnë

Ilir Beqja

Mbetet me pikëpyetje rikandidimi i Senida Mesit dhe Luan Harushës.

3-Dibër

Ikin

Almira Xhebulla

Vijnë

Olta Xhaxhka

Dionis Ymeraj-kryebashkiak

Lad Krashi kryetar PS Dega Londër

4-Durrës

Ikin

Roland Xhelilaj

Mbetet me pikëpyetje rikandidimi i Eglantina Gjermenit

5-Lezhë

Ikin

Gjetan Gjetani dhe Ardiana Jaku.

Rinkonfirmohet drejtuesja politike e qarkut Lindita Nikolla.

Vijnë

Eduard Ndreca kryetari i Qarkut Lezhëe, dhe kryetar i PS Lezhë.

Shpresa Marnoj, drejtoresha e ISHP Laç

6-Elbasan

Ikin

Arben Kamami-Elbasan

Mbetet me pikëpyetje rikandidimi i Musa Ulqinit dhe Anastas Angjelit

Vijnë

Albana Hana

Klev Xhoxhi

Besian Ajazi

Eraldo Xhani

Briseida Gjuza

Marsida Hyseni

7-Berat

Ikin

Adnor Shameti

Vijnë

Nasip Naço

Gledion Rehovica

