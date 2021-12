Mijëra qytetarë do të duhet t’i thonë lamtumirë modelit të tyre të preferuar të celularit, pasi ardhja e vitit të ri shënon fundin e disa pajisjeve të vjetra. Mediat shkruajnë shumë telefona Android dhe iOS (Apple) do të ndalojnë së punuari sepse nuk do të marrin më përditësime softuerike dhe sigurie. Modelet Android të prekura janë ato që përdorin versionin 2.3.7 të sistemit operativ ose versionet më të vjetra dhe janë si më poshtë:

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy s3 Mini

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956

UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Ace 2

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II

LG Optimus F3

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Lista e telefonave Apple është:

iPhone 4 (8 GB)

Iphone 4s

IPHONE 5

iPhone 5c

Tani për tani, iPhone 6 dhe iPhone Plus do të funksionojnë deri në fund të vitit 2022, më pas do të shtohen në këtë listë.

