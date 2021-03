Nga Jozefina Topalli

Per here te pare do kemi 50 % gra!

Tre kryetaret kane larguar te rinjte dhe intelektualet.

Ne,nëlistat tona filluam t’i kthejme ne Shqiperi.

Ne kemi 60% te rinj, te shkolluar nga Tirana ne Barclay College e Bocconi!

Profesioniste qe punojne nga pedagog, mjeke ne universitetin e spitalet e Tiranes deri ne Morgan Stanley ne New York!

Ne listat e Levizjes per Ndryshim kemi kandidate

Nga politika tek sipermarrja

Nga shkenca tek sporti

Nga arti tek mjekesia

Nga pensioniste tek ish te persekutuar tek brezi i te rinjve te edukuar ne shkollat me te mira dhe deri tek diaspora

ne listat e Levizjes per Ndryshim do perfaqesohen te gjithe. /a.p