Per cilindo ne kete vend, edhe per mua;

Dyfish madje, personalisht por edhe si pergjegjes per nje zone te gjere, e cila, u be edhe me e gjere per shkak se duhet ti pergjigjesha gjithkujt qe kishte numrin tim;

Ndaj sot kam nje liste te gjate falenderimi per mjeke e infermiere:

Se pari, i jam shume mirenjohes doktoresha Anila Rexhes e Bruna Shirokes, mjeke familjeje per mua e mijera te tjere, pa dallim, me nje perkushtim e pasion rezellites, kurues e shpetues fizikisht, biologjikisht, menderisht;

Shume mirenjohes atyre dhe cdo mjeku familjeje qe eshte heroi i pare per cilindo qe virusi e sulmoi apo cilindo te semure kronik qe prej tyre sherbimi su mungoi kurre!

Se dyti, i jam shume mirenjohes profesoreshe Silva Binos, per gjithcka beri e duroi nga une-derisa me perzuri e cliroi menderisht, por edhe per gjithcka beri e ben per Lushnjen, Divjaken, Shqiperine; bashke me te nje tjeter engjell, doktoreshe Eugena Tominin qe gjurmon virusin e injekton qetesi, siguri, shprese, me to cdo epidemiolog anekend ketij vendi; shume mirenjohes per rrezikun qe morren mbi vete dhe betejen e tyre ne vijen e pare!

Se treti, i jam shume mirenjohes profesoreshe Najada Comos e profesor Perlat Kapisyzit, dy komandante te nje lufte per mua epike, e pandodhur me pare ne spitalet tona, beteje per jeten, nje gare e cmendur por e fituar pertej njerezores per shumicen; e ndjej dhimbjen e tyre per humbjen e cdo jete, por jam i lumtur per fitoret e tyre tek cdo i semure, i imi, familjar apo i zones-te fundit fitues, Veli Leka, Gim Jongari e Altin Bita, zysh Molla ne Senatorium;

Bashke me ta, i jam mirenjohes cdo mjeku e infermieri ne spitalet Covid; kam zgjedhur dy simbole, profesor Tritan Kalon edhe pse eshte aq i drejte sa i paarritshem ne cdo gje qe ben e thote, nje engjell si Ana Luca qe kurre nuk e takova edhe pse shkruajme e komentojme njesoj, por larg nga sakrifica e cilesia e punes qe e con shume lart!

Se katerti, i jam shume mirenjohes profesoreshe Mira Rakacollit, ne planin personal e familjar, si mjeke e drejtuese, mbi te gjitha per sakrificen enorme per te pritur cdo kerkese, shqetesim, ankese dhe organizuar pergjigjen efikase per cdo njeri, burre e grua, ne moshe apo i ri, nga zona ime e gjithe Shqiperia;

Kel Joti, drejtuesi i Qsut, e di fort mire sa e cmoj, tani edhe publikisht, si organizator e si drejtues ne nje beteje kunder Covid, por edhe per te mbajtur sherbimet hapur, mbrojtur ato nga depertimi i virusit, njesoj sic per mjeket, infermieret, farmacistet, sanitaret edhe per te semuret, vijuar sherbimin per cilindo tjeter!

Se pesti, i jam shume mirenjohes doktor Skender Bratajt per gjithe gadishmerine e tij per te pritur, organizuar dhe koordinuar,

ketu ne Tirane por edhe ne Lushnje e Divjake,

kudo neper Shqiperi, hallin shendetesor te cdo shqiptari ne urgjence shendetesore;

Pa te dhe Urgjencen qe drejton, gjithcka do ishte kaos, panik, dem kolosal ne jete njerezish mbi te gjitha!

Se gjashti, i jam shume mirenjohes

profesor Mentor Petreles dhe klinikes se tij;

Kur jeta eshte ne dore te tij, qetesia, siguria, profesionalizmi e ekspertiza, perkushtimi i tij shpetojne, kete e pashe personalisht;

Doktor Helidon Nina nje tjeter ekselence e mjekesise sone. Kisha degjuar per te, sherbimin e tij dhe shpetues, qetesues, por disa njerez duhet ti takosh vete per te kuptuar se sa mund e sakrifice, durim, miresi, qetesi kur duhet e per gjithkend, bartin e japin duke shpetuar jete njerezish;

Pafund mirenjohes per te dy!

Nje falenderim i madh edhe per profesor Ahmet Kamberin, Nikollaq Kacanin, doktor Dritan Rehovicen, pa te cilet nje vit mund te shkoj krejt ndryshe; per fat ata jane e sherbejne cdo dite, pafund!

Ne fund, dua ti shpeh mirenjohjen time per gjithe punen e perkushtimin shembullor, drejtoreshes se Shendetit Publik te Lushnjes e drejtorit te Spitalit po aty, Lauretes e doktor Perinit, cdo mjeku familje ne Divjake e Lushnje, infermieri, farmacisti, sanitari qe ne 10 muaj kane bere te mundur qe ne te kemi nen kontroll e ne nivel te ulet perhapjen e virusit dhe fatalitetet prej tij, nivel te larte te te sheruarve, madje dhe ne moshe te madhe!

Faleminderit shume shume te gjitheve!