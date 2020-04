Kryeministri Edi Rama ka publikuar listën e bizneseve që do të rihapin aktivitetin tyre nga e hëna e javës që vjen, 27 prill, pasi kanë qëndruar mbyllur prej javësh, si pasojë e koronavirusit.

Me një shënim në facebook, Rama ka sqaruar se në portalin e-albania do të merret leja e rihapjes së aktivitetit dhe po ashtu, bizneset do të njihen edhe me protokollin e sigurisë.

“🔴 JA AKTIVITETET QË DO TË LEJOHEN TË HAPEN NGA E HËNA 27 PRILL😊

🔴 TË GJITHA BIZNESET DUHET TË MARRIN VËRTETIMIN PËR HAPJE AKTIVITETI NË e-albania DHE TË NJIHEN ME PROTOKOLLIN E SIGURISË PËRMES 👉 www.e-albania.al

🔴 VËRTETIMI DHE PROTOKOLLI DUHET TË DISPONOHEN NË MJEDISET E BIZNESIT PËRKATËS

*nga hapja e këtyre bizneseve kthehen në punë 27.589 punonjës😉dhe pavarësisht fillimit të punës përfituesit nga Paketa e Parë apo Paketa e Zgjeruar, nuk do ta humbasin mbështetjen financiare prej 3×26.000 apo 1X40.000 lekësh❤️ *Shërbimi Taksi do të ketë protokoll të veçantë“, shkruan Rama.

Lista e bizneseve që do të rihapin aktivitetin më 27 prill:

G4719 Shitje të tjera me pakicë në dyqane jo të specializuara

G4771 Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara

G4778 Shitje me pakicë të mallrave të tjera të reja në dyqane të specializuara

H4932 Aktiviteti i taksive

G4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara

G4772 Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure në dyqane të specializuara

S9609 Aktivitete te tjera p.k.t

G4759 Tregtia me pakicë e mobiljeve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve shtëpiakë në dyqane të special izuara p.k.t

G4776 Tregtia me pakicë e luleve, bimëve, farave, plehëruesve, kafshëve të shtëpisë dhe ushqimit të

tyre në dyqane të specializuara

G4777 Tregtia me pakicë e orëve dhe bizhuterive në dyqane të specializuara

G4743 Tregtia me pakicë e pajisjeve audio dhe video në dyqane të specializuar

J5920 Rregjistrimi i zërit dhe aktivitete të publikimit të muzikës

G4753 Tregtia me pakicë e qylymave, sixhadeve, veshjeve të mureve dhe dyshemeve në dyqane të specializuara

G4765 Tregtia me pakicë e lojrave dhe lodrave në dyqane të specializuara

G4763 Tregtia me pakicë e regjistruesve muzikorë dhe video në dyqane të specializuara

G4764 Tregtia me pakicë e pajisjeve sportive në dyqane të specializuara

4742 Shitje me pakice e sistemve te sigurise/ paisejt e telekomunikacionit ne dyqane te specializuara