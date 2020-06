BE ka vendosur hapjen e kufijve për udhëtimet jo të domosdoshme me 19 vende të botës, më 1 korrik. Mes tyre, edhe shtete si Ruanda, Tunizia, Maroku etj.

Sipas Politico.eu, këto vende janë Algjeria, Andorra, Australia, Kanada, Gjeorgjia, Japonia, Monako, Mali i Zi, Maroku, Zelanda e Re, Ruanda, San Marino, Serbia, Korea e Jugut, Tajland, Tunizia, Uruguai, Vatikan dhe Kina.

Por për Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe Kosovën, dera do të mbetet e mbyllur.

Në rastin e Kinës, udhëtimet mund të nisin edhe përpara 1 korrikut për aq kohë sa Pekini aplikon kushtin e “reciprocitetit”, tha një diplomart evropian.

Ndërkohë, BE ka ndaluar hyrjen e qytetarëve amerikanë, për të cilët vendimi do të merret më 1 korrik nga Komisioni Evropian.

Uashingtoni është në bisedime me venet evropiane dhe me BE për mënyrën se si mund të hapen kufijtë transatlantik, por sidoqoftë SHBA-të nuk bënin pjesë në asnjë nga listën e parë prej Politico.eu të hartuar nga diplomatët evropian.

Zyrtarisht, të premten, BE vendosi që të hapë kufijtë për vendet që kanë normën e të infektuarve të rinj më të ulët se sa mesatarja evropiane për 100 mijë banorë.

Lista me vendet e lejuara do të rifreskohet çdo 2 javë, sipas zhvillimeve epidemiologjike të vendeve. Vendet kanë autoritetin për të vendosur se kë vend të tretë të lejojnë dhe kë jo. Duke nisur nga dita e shtunë, vendet e BE-së mund të japin miratimin me shkrim për hapjen e kufirit me vende të treta.