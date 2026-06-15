Sot në 15 qershor është liruar Fatjon Baci polici i burgjeve, që i dha telefonin Erion Velijat, gjatë transferimit në qeli. Por, masa e lirimit nuk ka të bëjë me këtë rast.
I pandehuri Fatjon Baci ishte arrestuar, për shkak të arratisjes nga spitali i burgut të Altin Ndocit Ai ka fituar lirinë që në datë 4 qershor të këtij viti nga Gjykata e Apelit Tiranë.
Kujtojmë se BAci është i bashkëpandehur së bashku me Elman Abulen dhe 9 te tjerë që u ndanë nga dosja Veliaj, pasi janë me gjykim të shkurtuar.
Për shkak të mosnjoftimit të Fatjon Baci, gjykata vijoi seancën për të tjerët, ndërsa vetë F.B do të rinjoftohet.
Në këte fazë do të jepen konkluzionet e mbrojtes, pasi SPAK ka mbaruar konkluzionet e veta.
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