Ish-princi Andrew është fotografuar duke dalë nga stacioni i policisë pas arrestimit të tij mëngjesin e sotëm, 19 shkurt, i dyshuar për keqpërdorim të detyrës publike.
Thames Valley Police njofton se ai do hetohet në gjendje të lirë, pasi qëndroi në komisariat për rreth 11 orë.
Po pse u vu në pranga Andrew Mountbatten‑Windsor?
Andrew Mountbatten‑Windsor, ish‑princ britanik dhe vëllai i monarkut Mbretit Charles III, u arrestua nga policia britanike nën dyshimin e keqpërdorimit të detyrës publike, një akuzë tejet serioze.
Policia tha se hetimi lidhet me dyshimet se gjatë viteve kur ai ishte i dërguari tregtar për Britaninë (2001–2011), Mountbatten‑Windsor mund të ketë shpërndarë dokumente zyrtare e konfidenciale në mënyrë të papërshtatshme, përfshirë raporte dhe informacione për udhëtime zyrtare, te i famshmi Jeffrey Epstein.
Dokumentet e fundit, të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë së SHBA-ve, duket se tregojnë se ai ka dërguar raporte të tilla menjëherë pasi i ka marrë.
Mountbatten‑Windsor ka pasur një lidhje të gjatë dhe shumë të diskutuar me Jeffrey Epstein, një amerikan i dënuar për përdhunim dhe trafikim seksual, çështje që ka ndikuar shumë në imazhin e tij publik dhe karrierën e tij.
