Në mbledhjen me deputetët e Tiranës, kryeministri Edi Rama listoi një sërë problematikash që ka kryeqyteti që sipas tij duhet të adresohen sa më shpejt.
Kreu i qeverisë deklaroi se qytetarët duan shkolla, çerdhe e transport dinjitoz teksa përsëriti angazhimin që aksionit për lirimin e hapësirave publike do t’i shkohet deri në fund.
“Duhet të shkojmë deri në fund me lirimin e hapësirave publike. Kanë qenë më shumë seç e kishim menduar. Hapësirat e liruara duhet të kthehen në ambiente cilësore dhe nuk mund t’i lejmë me karrige të vendosura si ushtarë.
Kërkesa për kopshte e çerdhe është rritur më shumë se oferta dhe është e mundur të përcaktojmë disa kritere për ata që do të ndërtojë në Tiranë. Duhet të përgatisim terrenet për shkollat dhe kopshtet e reja. Deputetët e dinë sesa presion kanë për strukturat e arsimit parauniversitar që tashmë janë në një cilësi krejt tjetër, por janë më pak nga sa Tirana kërkon.
Duan cilësi për transportin urban, ku ka problematika serioze për këtë punë dhe problematike janë situata të ndryshme në Tiranë me të prekurit nga tërmeti”, tha Rama.
Leave a Reply