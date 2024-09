Pak më parë Gjykata e Fierit vendosi lirimin me kusht të Fredi Belerit.

Mediat greke raportojnë lajmin, duke theksuar se tani Beleri do të jetë i lirë të kryejë detyrën si eurodeputet.

“Eurodeputeti, i cili qëndroi në burg për 16 muaj, kishte bërë kërkesën përkatëse që në korrikun e kaluar ashtu siç i takon sipas ligjit shqiptar pasi kishte kryer 2/3 e dënimit. Pas këtij vendimi Fredi Beleri do të mund të kryejë pa ndërprerje detyrat e tij në Parlamentin Evropian. Sipas ERT, edhe pse prokurori publik refuzoi kërkesën e Beleri, gjykata vendosi se ka arsye për lirimin e tij nga burgu vetëm me një kusht kufizues që ai të komunikojë me autoritetet policore disa herë në muaj pasi duhet të jetë në Bruksel.

Pas vendimit të gjykatës së shkallës së parë në Fier, Beleri është transferuar në burg për procedimin dhe pritet të lirohet rreth orës 16.00. Sipas të njëjtave informacione, dhjetëra banorë të Himarës do të presin jashtë burgut zotin Beleri, ndërsa po përgatisin një festë për lirimin e tij”, thuhet në artikullin e Protothema.gr.