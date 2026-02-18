Kryeministri Edi Rama ka ndarë në llogarinë e tij në rrjetet sociale, një fragment të shkëputura nga fjala e ish-Presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, para trupës gjykuese në Hagë. Bashkëlidhur fjalimit të Thaçit, kryeministri Rama shkruan: “Liria ka një emër”.
“Dje në Kosovë u shënua 18 vjetori i Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Dëshiroj që sot nga kjo sallë t’u përcjell urimet më të përzemërta, të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës për këtë festë madhështore. Është vetëm një e vërtetë, që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht i pafajshëm, por e kam thënë dhe e them serish me bindje të plotë, unë bashkëndjej dhe shpreh keqardhje për të gjitha viktimat që kanë pësuar në Kosovë pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike.
Është e rëndë të dëgjosh këtë akuzë, veçanërisht kur gjatë luftës nuk e dija nëse do të isha gjallë prej orës në orë dhe ditës në ditë. Nuk isha i sigurt nëse do ta shihja familjen time, lëre më të ëndërroja të ushtroja kontroll në Kosovën e pushtuar për rreth 90 vite”. Nuk mund të qëndroja indiferent, ku populli im po shfarosej. Të njëjtën gjë do të bënit edhe ju nëse populli juaj do të përjetonte atë që përjetoi populli im. Për këtë jam shumë krenar. Është ofendim, për kujtimin e mijëra heronjve që dhanë jetën për lirinë, është ofendim për dhjetëra mijëra viktimave të vrarë gjatë masakrave”, u shpreh Hashim Thaçi.
Këtë të mërkurë u mbajt seanca ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Gjykatën Speciale të Hagës. Vendimi për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Rexhep Selimin dhe Jakup Krasniqin do të jepet pas 90 ditësh. Në seancën e kësaj të mërkure, katër themeluesit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës mbajtën dëshminë e tyre të fundit para trupës gjykuese.
Leave a Reply