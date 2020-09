I thirrur në interpelancë nga deputeti Vasil Sterjovski në Kuvend, Ministri i Turizmit Blendi Klosi foli mbi investimet në Bashkinë e Pustecit e veçanërisht në Liqenin e Prespës.

Nga foltorja e Parlamentit, Klosi shprehet se këtë destinacion e vizitojnë mbi 100 mijë turistë dhe sërish kapacitetet e vendosura me bujtina nuk janë të mjaftueshme.

Sigurisht ai nuk e mohoi as faktin se për të mirëmbajtur liqenin e Prespës duhet të angazhohen edhe shtetet të cilat i kap sipërfaqja e saj.

“Dëshira për natyrën dhe kujdesi ndaj saj është parësore. Liqeni i Prespës lag disa shtete disa vende e kultura. Është një nga ata momentet që bashkon kaq shumë kultura dhe histori. Kemi investuar për ta kthyer Liqenin e Prespës në një destinacion vërtetë tërheqës. Vitin e kaluar ishin 110 mijë turistë që kanë vizituar Prespën. Këto dhjetra e qindra mijëra turistë kanë ndikuar në zbutjen e varfërisë në atë zonë. Thelbi i bisedës është sa industria e turizmit do ndikojë në ekonominë e familjeve shqiptare. Ka disa bujtina dhe guesthouse. Ka mbi 100 shtretër në atë liqen por ka më shumë kërkesa se kaq. Në vendin e BE-së që lag ky liqen, 1 mijë metra është larguar parkimi. Ngrohja globale dhe ngrohja me 2 gradë temperatura na bën që të shqetësohemi. Festa e dimrit këtë vit ishte mjaft e ngrohtë. Nuk kishte më borë që të kthehej në liqen. Po kërkon të ndryshojë krejtësisht mentalitetin e funksionimit të atij territorit. Një objekt i vetëm nuk vlen aq sa do të vlente mirëmbajtja e Prespës. Jeni i ftuar në zyrën time në Ministrinë e Turizmit dhe tju shpjegoj më gjerë mbi investimet e bëra në këtë rajon. Disa nga ndërhyrjet që kanë të bëjnë me trashëgiminë kulturore, kisha. Trajtimi i ujrave të zeza në Pustec. Për kanalizimin e ujrave të zeza. Po punohet për mbështetjen e banesave, trajnimin e personave që do të punojnë në atë projekt”, tha Klosi.

g.kosovari