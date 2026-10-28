Shtetet e Bashkuara dyshohet se kanë njoftuar disa nga partnerët e tyre strategjikë në Gjirin Persik mbi përgatitjet për një aksion ushtarak të mundshëm kundër Teheranit. Sipas raportimeve të gazetës Wall Street Journal, e cila citon burime me njohuri mbi diskutimet në vazhdim, bëhet fjalë për një ofensivë të shkurtër por me intensitet të lartë, e parashikuar për t’u realizuar pas përfundimit të zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA.
Analiza e gazetës amerikane të biznesit thekson se lëvizjet e fundit të ushtrisë amerikane shërbejnë si tregues të qartë të këtij skenari. Ndër hapat e ndërmarrë përfshihet transferimi i një baterie raketash mbrojtëse Patriot nga Teksasi drejt Lindjes së Mesme, me qëllim përforcimin e mbrojtjes ajrore rajonale.
Gjithashtu, SHBA ka filluar ridislokimin e trupave nga bazat që konsiderohen potencialisht vulnerabël ndaj një kundërpërgjigjeje të mundshme iraniane. Këto zhvillime logjistike interpretohen si konfirmim i përgatitjeve operative të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit për një fazë të re konfrontimi me Iranin.
Reagimi zyrtar i Shtëpisë së Bardhë
Përballë këtyre informacioneve, ekzekutivi amerikan ka mbajtur një qëndrim të përmbajtur dhe të matur publikisht. Kur u pyetën drejtpërdrejt mbi ekzistencën e këtyre planeve strategjike, zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë refuzuan të komentojnë mbi “planet e ndjeshme ushtarake, ekzistenca e të cilave mbetet për t’u verifikuar”.
Megjithatë, një zëdhënës i administratës ritheksoi pozicionin e prerë të Uashingtonit, duke deklaruar se Presidenti Donald Trump “po i mban të gjitha opsionet në tryezë për të siguruar që Irani të mos mund të pajiset kurrë me një armë bërthamore”.
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