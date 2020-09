Kryetari i Sindikatës së Futbollistëve, Andi Lila, ka publikuar një letër të hapur për presidentin e FSHF-së, Armand Duka. Lila kërkon që të nënshkruhet kontrata kolektive mes palëve, diskutim që Lila pretendon se po anashkalohet nga Duka. Ish-lojtari i kombëtares bën një shkrim të gjatë dhe e akuzon FSHF se po sillet si kryeministri Rama.

Letër e hapur

“I nderuar miku im, Presidenti i FSHF z.Armando Duka. E lexova me shumë vëmendje letrën tuaj drejtuar Kryeministrit të vendit z.Edi Rama. Prej disa orësh isha në dilemë nëse duhej ta shkruaja këtë letër të hapur pasi nuk do të dëshiroja që të keqkuptohem nga askush. Për këtë arsye më duhet ta bëj këtë sqarim se: Nuk kam asnjë qëllim të bëj polemikë me ju, më besoni për këtë.

“Jo unë, por asnjë dashamirës i sportit në tërësi dhe futbollit në veçanti nuk mund ti heqë asnjë presje letrës që ju i drejtoni Kryeministrit z.Edi Rama. I nderuar z.President në këtë debat publik unë personalisht por edhe Sindikata e Futbollistëve Profesionistë Shqiptarë është shprehur qartë se është në krahun e sportit. Në vazhdim të këtij qëndrimi, sot po ju drejtoj një pyetje të cilën jua drejtova edhe publikisht në një televizion. “Kur do të nenshkruajmë Kontratën Kolektive mes Sindikatës dhe FSHF ? Nëse ju i kërkoni qeverisë të ulet me ju në tryezën e diskutimeve përse ju shmangeni dhe refuzoni të uleni në diskutime me Sindikatën. Në këtë situatë Sindikata është futbolli dhe FSHF është qeveria ! Kontrata kolektive është një domosdoshmëri e futbollit tonë. “Kjo kontratë është një nga dokumentet ligjorë që i mungon reformës ligjore në futboll. Është shumë e drejtë që bota e futbollit kërkon të drejtat e saj tek politika por të njëjtin standart vlerësimi duhet të ketë edhe bota e futbollit brenda saj. Por nuk është “fair” të kërkosh nga të tjerët të bëjnë diçka që ti vetë nuk pranon ta bësh.