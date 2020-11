Kryeministri Edi Rama ka thumbuar presidentin Ilir Meta sa i përket akuzave të këtij të fundit se qeveria nuk po e menaxhon si duhet situatën e COVID.

Rama i ka kujtuar rastin e futbollisit të Tiranës, Cobbina, të cilit i dha nënshtetësi pet 8 orë

“Ka mësuar dhe një gjë likja, thotë ska plan, Likja, që ka vetëm një plan si të ndajë dëshmorët në merita sporti apo votash ka mësuar një gjë

Sjanë autoambulancat e peço Vasilit dhe as të Tritan Kryemadhit. Janë autoambulanca ta paisura me të gjitha. Është gënjeshtër kur thonë se njerëzit rrinë. Nuk është procedura ai afrikanë që mori pasaportë për 8 orë por është procedura shtrimi. Tregojani njerëzve çka ndodh në ambulancë. Ca do me thënë kjo shiko ambulancën po rri aty. Çdo me thënë

Edhe kur ua tregon spitalin nga brenda e quajnë film, sepse gënjeshtra është shumë më feikase se e vërteta. E keqja është e rrezikshme sepse rreizku nxit tjetër vëmendje“, tha Rama.

g.kosovari