Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla i ëahtë përgjigjur akuzave të Presidentit Meta.

Përmes një postimi në Twitter Balla deklaron se Meta e ka tharë që në mëngjes shishen e rakisë së dëllinjës dhe i kërkon që të vazhdojë me të kumbullës dhe në darkë të kalojë tek rakia e rrushi, pasi sipas tij LSI-së s’ka çfarë ti pijë më!

Postimi i Taulant Ballës:

Likja e paska tharë që në mëngjes shishen e rakisë së dëllinjës! Tani vazhdo me kumbullën Like dhe në darkë kalo ke rrushi, se LSI-së s’ke ça i pi më! Po Elbasanin mos e kujto fare se do të duhet raki pishe pastaj!/ b.h