Deputeti Eduard Shalsi, njëherazi edhe nënkryetar i Komisionit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, gjatë një lidhje direkte për emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, foli për ligjin që ka miratuar Kuvendi mbrëmjen e sotme për barazinë gjinore.
Shalsi shpjegoi se ligji është për barazinë mes burrave dhe grave dhe se gjatë debateve të këtyre muajve, ka patur shumë dezinformim.
“Thatë që pastori ka thënë 72 gjini. Po argëtohem… Ligji garanton, mbron dhe promovon arritjen e barazisë gjinore, si një vlerë e zhvillimit demokratik. Duam shoqëri të drejta dhe të begata.
Nuk krijohet asnjë gjini tjetër. Kemi patur debat, kam dy javë që po merrem si nënkryetar i Komisionit të Shëndetësisë. U shastisa. Isha me disa studentë që kishin nxjerrë çfarë ishin thënë. 99% e “debatit” publik, ishte komplet pa lidhje për çështjen që po diskutojmë.
Kishte një shqetësim për mënyrën si ishin ndërtuar disa fjali. Te përkufizimi i gjinisë, thuhej që gjinia ka kuptim gjithëpërfshirës në përputhje me parimet e barazisë dhe mosdirkiminimit lidhur me identitetin. Dëgjuam shoqata dhe grupe interesi, u konsultuam edhe me besimtarë dhe po ju them, çfarë thotë neni që përkufizon gjininë “nënkupton rolet e ndërtuar në kontekstin social, sjelljet, aktivitetin dhe atributet që një shoqëri e caktuar i konsideron të përshtatshme për gratë dhe burrat”. Pra kjo është mënyra si formuluam pas disa shqetësimeve nenin. E thotë qartazi, që i konsideron të përshtatshme për gratë dhe burrat.
Kur lind njeriu ka seksin biologjik mashkull, femër, ose ka një përqindje të caktuar që është interseks. Ligji që përcakton gjininë është ai i gjendjes civile. Ky ligj nuk përcakton gjini dhe nuk ndryshon gjini. Ndoshta një ditë ta bëjmë edhe një debat të tillë.
Po ju jap një shembull, pjesë e ligjeve anti diskriminuese, janë edhe disa koncepte. Përshembull, një grua ka përkatësi të shumëfishtë jo për gjini, por një grua mund të jetë rome e me rradhë.
Unë vetë personalisht, pas këtyre viteve si deputet, kam kuptuar një gjë, që sa më cilësore të jenë konsulencat me ata që merren përditë me këtë gjë, aq më mirë edhe ne i përmirësojmë ligjet.
Unë jam përfitues direkt i shumë rasteve ku kam patur një bindje tjetër, por pas dëgjimit të grupeve të interesit, kemi ndërhyrë në ligje të ardhura nga qeveria.
Ne i dëgjuam pa paragjykime, pastorin madje e pyeta për kishat dhe aty mësova që nuk kishte lidhje protestantizmi i pastorit tonë me atë të Suedisë, Anglisë, e me rradhë, mësova që këto ishin kisha të pavarura. Pas diskutimit u rakordua dhe u vendos një përcaktim, që hoqi ato pikëpyetjet, apo dyshimet, që komunitete të ndryshme fetare kishin.
Kjo zamallahi, ka ardhur për një çështje që mund të bëhet debat në të ardhmen, por jo për ligjin për barazinë gjinore”, deklaroi Shalsi.
