Ligji i Luftës me Greqinë/ Shehi: S’na duhet patriotizmi ekstrem e patetizmi politik, por sytë nga Brukseli!

Ai tha se të dy vendet duhet të sheshojnë problematikat, ndërsa sytë e Shqipërisë duhet të jenë nga Brukseli.

Nuk na duhet patriotizmi ekstrem dhe as patetizmi politik, për ta kujtuar të kaluarën duke qarë, pasi nuk ka vlerë në politikë. Duhet të bëjmë një real politik me Greqinë. Na pëlqejnë, s’na pëlqejnë. Ne duhet të bindin veten dhe ta ushqejmë me rrugëtimin drejt Brukselit, pasi është e vetmja alternativë e Shqipërisë më e mirë. Duhet të kemi kurajon që t’i sheshojmë problemet me Greqinë. Rruga që kemi bërë sot, është që të sheshojmë këto pengesa. Në Shqipëri ka një shprehje; do me shku mirë me komshiun, ngrejë pak gardhin.”, tha ai.